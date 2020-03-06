Женева, Швейцария, , 22:35 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения 6 марта подтвердила, что число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 100 тыс. человек.

Согласно обновленной информации, число носителей уханьского коронавируса в мире достигло 101 192 человек.

Число погибших от COVID-19 на данный момент составляет 3456 человек, из них в материковом Китае — 3042 человека, в Италии — 197 человек, в Иране — 124 человека.

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