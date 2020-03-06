Париж, , 22:27 — REGNUM По информации министерства здравоохранения Франции, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в стране увеличилось до 613, 6 марта сообщает Agence France-Presse.

За сутки число больных коронавирусной инфекцией во Франции увеличилось на 190 человек. Число умерших не изменилось и составляет девять человек.

В настоящий момент в мире более 100 тыс. человек заразились уханьским коронавирусом, 3456 человек погибли.

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