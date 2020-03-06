Москва, , 21:59 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подписал приказ об ограничении выезда за рубеж сотрудников госкорпорации из-за ситуации с коронавирусом, передаёт газета «Ведомости».

По информации источников издания в космической отрасли, распоряжение вступит в силу с 10 марта. Оно предусматривает, что выезды сотрудников Роскосмоса в служебные командировки за пределы России должны быть ограничены случаями крайней необходимости.

Отмечается, что в случае осуществления поездок за рубеж работники организаций космической отрасли по возвращении должны будут проходить 14-дневный карантин.

Пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко подтвердил РИА Новости информацию о вводимых ограничениях. Он уточнил, что в госкорпорации руководствовались постановлением главного государственного санитарного врача России «О дополнительных мерах по снижению риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».