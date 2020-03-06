Ереван, , 23:03 — REGNUM Закон, предусматривающий жесткие ограничения употребления табачных изделий и также запрет на продажу снюсов, подписал президент Армении Армен Саркисян. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба главы государства.

Был подписан принятый парламентом Армении закон «О снижении и предупреждении вреда, наносимого здоровью в результате употребления табачных изделий и их заменителей», а также смежные законодательные акты. Ограничения, предусмотренные в законе, распространяются на все виды табачных изделий, в том числе новые виды и их заменители. Оптовая и розничная продажа жевательного табака, а также снюсов на территории Армении запрещается.

Первая часть ограничений вступит в силу спустя десять дней после публикации закона. В частности, будет запрещена продажа сигарет несовершеннолетним, скидки при розничной торговле, продажа поштучно либо из вскрытых пачек и ряд других запретов и ограничений.

В трёхмесячный срок после вступления закона в силу должны быть запрещены продажи табака в театрально-концертных центрах, музеях, библиотеках, кинотеатрах, на территориях, занимаемых органами госуправления и местного самоуправления. В шестимесячный срок нельзя будет курить в транспортных средствах общественного пользования и легковых такси.

Отдельные положения нового закона вступят в силу с января 2021 года, с 15 марта 2022 года и с января 2024 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о внесении парламентом Казахстана поправок в Кодекс о здоровье, запрещающих продажу снюсов.

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