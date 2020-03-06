Вашингтон, , 21:45 — REGNUM Мартовское обновление Rust принесёт с собой возможность устанавливать камеры видеонаблюдения. Об этом 6 марта сообщил портал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1235961093786345472

Их можно будет установить внутри своей базы или по её периметру, после чего игрок, присвоивший каждой камере уникальный идентификатор, сможет получить картинку с них на своём компьютере. Её также смогут увидеть другие геймеры, которым известен этот идентификатор.

Стоит отметить, что разработчики пока не ввели никаких ограничений по дальности. Кроме того, в игре появится горн, который можно будет присоединить к автоматическим турелям, с его помощью геймеры получат возможность узнать о приближении врагов.

Rust — многопользовательская игра в жанре симулятора выживания. Её релиз состоялся в феврале 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Актёр перезагрузки «Смертельной битвы»: режиссёр создаёт целую вселенную