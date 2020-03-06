Бухарест, , 21:30 — REGNUM Число заболевших уханьским вирусом достигло девяти человек в Румынии. Об этом 6 марта сообщает агентство Agerpres со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при правительстве Румынии.

Положительный результат теста на коронавирус был получен при обследовании 40-летнего жителя румынского города Хунедоара. Мужчина находился на карантине с 26 февраля, после возвращения на родину из поездки в итальянский город Бергамо.

Заболевший был доставлен в больницу города Тимишоары с высокой температурой. О его нынешнем состоянии не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести случаях заражения коронавирусом в Румынии. Затем заболевание было выявлено ещё у одного мужчины и одной женщины.

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