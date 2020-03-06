Женева, Швейцария, 6 марта 2020, 21:22 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения призывает страны мира сделать борьбу с распространением уханьского коронавируса «высшим приоритетом», 6 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
«Мы рекомендуем всем странам сделать сдерживание своим наивысшим приоритетом. В глобализированном мире единственный вариант — быть вместе», — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
В настоящий момент число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 100 тыс., от уханьского вируса умерли 3454 человека.
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