Берлин, , 21:20 — REGNUM Число выявленных заражений коронавирусом COVID-19 на территории Германии достигло 639 человек, сообщает 6 марта немецкий институт Роберта Коха, ведущий официальную статистику заболеваемости в ФРГ.

По информации института Коха, наибольшее число заболевших отмечено в земле Северный Рейн — Вестфалия. Там выявлено 329 случаев заражения. Наименьшее число заражений выявлено в Тюрингии, где установлен один носитель коронавируса.

Коронавирус зафиксирован во всех федеральных землях ФРГ, за исключением Саксонии-Анхальт.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что нельзя надеяться на исчезновение коронавируса с приходом лета.

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