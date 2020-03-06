Пенза, , 21:40 — REGNUM Жительница Пензенского региона в течение трех месяцев не получала детские пособия из-за ошибок бухгалтерии по месту работы. Содействие в получении положенных выплат оказала уполномоченная по правам ребенка в Пензенской области. Об этом сообщается на сайте детского омбудсмена.

Направленные работодателем в отделение фонда социального страхования документы заявительницы были оформлены с ошибками и дважды возвращались для устранения. Только после вмешательства уполномоченного пособие выплатили.

Государственная инспекция труда в Пензенской области за нарушение трудового законодательства привлекла работодателя к административной ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте (ХМАО) у женщины местный филиал регионального «Центра социальных выплат» требует вернуть более 170 тыс. рублей якобы переплаченных пособий на детей.

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