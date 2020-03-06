Нью-Йорк, США, , 21:29 — REGNUM На 11 человек за сутки увеличилось число граждан, заражённых коронавирусом, в американском штате Нью-Йорк. Об этом 6 марта сообщает губернатор штата Эндрю Куомо в Twitter.

На настоящее время, по данным Куомо, в штате подтверждено 33 случая заболевания коронавирусом, это на 11 заболевших больше, чем сутки назад. Губернатор штата отметил, что количество заражённых может возрасти.

Уточняется, что все заболевшие пациенты из контактной группы заражённого коронавирусом жителя города Нью-Рошелл.

Губернатор Куомо сообщил, что, по его мнению, в Нью-Йорке можно ожидать десятки новых случаев заражения коронавирусом, и пояснил, что на этой неделе в штате проводилось лишь 20−30 тестов на коронавирус в день. Планируется увеличить количество тестов до 1000 ежедневно.

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