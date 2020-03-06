Черновцы, Украина, , 20:53 — REGNUM Национальная полиция Украины привлекла к ответственности жительницу украинских Черновцов за распространение недостоверной информации о коронавирусе. Об этом сообщает областное управление Нацполиции страны.

Как отмечается, украинка участвовала в собрании жильцов дома в Черновцах, где проживал заразившийся коронавирусом мужчина. Митингующие требовали также поместить под карантин супругу госпитализированного.

Не обладая достоверной информацией, женщина через средства массовой информации распространила ложные сведения, которые могли привести к негативным последствиям в виде социальной напряжённости и нарушению общественного порядка, отмечают правоохранители.

Административный протокол составлен по статье 173−1 («Распространение ложных слухов») Кодекса Украины об административных правонарушениях. Женщине грозит штраф или исправительные работы сроком до одного месяца с отчислением 20% заработной платы.