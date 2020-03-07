Стокгольм, , 06:31 — REGNUM По мнению полицейского Кара Биркоффа, занимающегося расследованием ограблений, неправильно говорить, что шведов грабят иммигранты, так как неясно, кто на самом деле является шведом. Об этом 6 марта сообщило шведское издание Fria Tider.

В Швеции увеличение числа уличных грабежей, совершаемых молодыми людьми и подростками, вызывает всё более широкую дискуссию. Однако Карл Биркофф считает, что противопоставлять мигрантов и шведов в корне неверно; по его мнению, это очень упрощенное описание ситуации.

«Те, кто участвует в дебатах и говорит при этом, что шведов грабят приезжие мигранты, как мне кажется, ходят по очень тонкому льду. Кого из нас можно сегодня считать шведом? Значительная часть жителей Стокгольма в той или иной степени имеет иностранное происхождение. Из дискуссий, которые основываются на подобных категориях, никто не выйдет победителем», — поделился своим мнение правоохранитель.

По мнению Биркоффа, молодым людям нужно больше общаться друг с другом, находить общие интересы, это поможет устранить напряженность и подозрительность в отношениях между ними. Делая это, они будут лучше себя ощущать и им будет легче интегрироваться в общество. Он опасается, что в результате грабежей все больше людей в Швеции будет делить друг друга на своих и чужих. Кроме того, он сожалеет о том, что все внимание обычно концентрируется только на самых вопиющих ограблениях, так как они происходят крайне редко и могут затмить собой другие преступления подобного характера.