Женева, Швейцария, , 20:27 — REGNUM Оценку возможного срыва поставок лекарств из-за эпидемии нового коронавируса начала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 6 марта сообщил журналистам на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВОЗ пояснил, что Китай, где произошла вспышка коронавируса, является крупным производителем и поставщиком активных фармацевтических ингредиентов и промежуточных продуктов, которые в других странах используют для изготовления лекарств.

В связи со сложившейся в мире эпидемиологической ситуацией по коронавирусу ВОЗ начала мониторинг потенциальных срывов поставок лекарственных средств. Речь идёт о целом ряде лекарств, среди них — антибиотики, болеутоляющие, лекарства от диабета, туберкулёза, малярии и ВИЧ.

Кроме того, специалисты ВОЗ составили список лекарственных препаратов и оборудования, необходимых при лечении пациентов с новым коронавирусом. В их числе аппараты для искусственной вентиляции лёгких и кислородное оборудование. Гебрейесус отметил, что нехватка этих средств может усугубить эпидемию коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным ВОЗ, нет оснований предполагать, что коронавирус исчезнет с приходом лета.

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