Великий Новгород, , 20:24 — REGNUM В Новгородской области с 31 января и по сегодняшний день из стран с повышенной эпидемиологической опасностью вернулся 21 житель региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства области, об этом было заявлено сегодня, 6 марта, на заседании оперативного штаба по недопущению распространения короновируса на территории региона, которое провёл губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Речь идёт о Китае и Южной Корее. За всеми новгородцами, вернувшимися оттуда, было организовано медицинское наблюдение с повторным лабораторным обследованием на десятый день прибытия.

«В отношении 14 жителей региона наблюдение завершено — все здоровы, в отношение еще семи человек наблюдение продолжается по месту жительства. По данным лабораторных исследований результаты всех проб на коронавирусную инфекцию — отрицательные», — сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Отмечалось, что в настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории Новгородской области стабильная. Эпидемии гриппа и ОРВИ в регионе тоже нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 7 марта 2020 года в Новгородской области вводится режим повышенной готовности — чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

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