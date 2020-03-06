Рим, , 20:22 — REGNUM Число скончавшихся в результате заражения новым коронавирусом в Италии достигло 197 человек, сообщили 6 марта в службе гражданской обороны страны.

Согласно официальным данным, за сутки в стране от заболевания скончались ещё 49 пациентов. Тем временем общее число подтверждённых случаев заражения вирусом возросло с 3858 до 4636 человек.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что коронавирус, вспышка которого произошла в конце февраля на севере Италии, охватил уже все без исключения регионы страны.

В связи с эпидемией итальянские власти приняли решение о приостановке работы всех образовательных учреждения, запрещено проведение массовых собраний граждан. В стране прогнозируются многомиллиардные убытки для экономики из-за коронавируса.

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