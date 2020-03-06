Вашингтон, , 20:21 — REGNUM Законопроект о выделении $8,3 млрд американским бюджетом на борьбу с вирусом COVID-19 подписал 6 марта президент США Дональд Трамп, сообщили в Белом доме.

Уточняется, что деньги будут потрачены на разработку вакцины и на другие действия, связанные с предотвращением распространения эпидемии по стране.

Напомним, Трамп в начале недели запросил у законодателей два с половиной миллиарда бюджетных средств на борьбу с уханьским вирусом. Конгресс США выделил гораздо большую сумму — $8,3 млрд.

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