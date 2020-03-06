Женева, Швейцария, , 20:14 — REGNUM Для того чтобы утверждать, что с приходом лета коронавирус COVID-19 перестанет распространяться, оснований нет, сообщил 6 марта журналистам исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на пресс-конференции ВОЗ в Женеве.

По его словам, исчезновение вируса в летнее время — ложная надежда, оснований для этого нет.

«Мы сейчас не знаем, какова активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться», — заявил Райан на пресс-конференции ВОЗ в Женеве.

Как сообщало ИА REGNUM, на 6 марта текущего года в мире установлено порядка 100 тыс. заразившихся коронавирусом, из которых скончались свыше 3,4 тыс. человек.

Кроме Китая наибольшее распространение коронавирус получил в Южной Корее, Иране и Италии.

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