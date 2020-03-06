Москва, , 19:54 — REGNUM Первый заболевший коронавирусом в Москве полностью оправился от болезни. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она назвала эту информацию «хорошими новостями».

Ракова отметила, что взятые у пациента анализы несколько раз подтвердили отсутствие коронавируса в организме. В скором времени пациент будет выписан.

СМИ уже предположили, что речь идёт о сотруднике Российского футбольного союза Давиде Берове, который ранее вернулся из Италии.