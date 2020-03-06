Москва, , 19:54 — REGNUM Первый заболевший новым коронавирусом в Москве выздоровел и вскоре будет выписан из больницы. Об этом сообщила 6 марта заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

О первом случае заболевания новым коронавирусом в Москве стало известно в понедельник, 2 марта. Диагноз подтвердился у жителя столицы, прилетевшего из Италии. После этого были госпитализированы ещё 24 человека, имевших контакты с заболевшим.

Ранее сегодня в оперативном штабе по профилактике коронавируса в Москве сообщили, что всего в городе подтверждено уже шесть случаев заболевания. При этом все заболевшие прибыли из Италии. Отмечалось, что у всех пациентов наблюдаются лёгкие симптомы болезни.