Екатеринбург, , 19:48 — REGNUM Один из жителей Екатеринбурга три года считался официально мёртвым. Об этом пишут местные СМИ.

По данным Е1.ru, в 2016 году он потерял паспорт. Восстановил его, попал в колонию и там узнал, что якобы умер, причём в Орехово-Зуево, под Москвой. После освобождения из колонии не мог устроиться на работу и получать бесплатную медицинскую помощь.

По некоторым данным, умерший в Орехово-Зуеве гражданин имел при себе утерянный паспорт екатеринбуржца. Суд помог уральцу доказать, что он живой. Гражданин уже устроился на работу.