Челябинск, , 19:35 — REGNUM В Челябинске 21-летняя девушка отдана под суд за серию краж. Пострадавшими стали жители нескольких регионов России, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Гражданка находила в интернете объявления о продаже детских товаров и созванивалась с продавцами. Последние сообщали ей номера своих банковских карт, сроки действия, код-идентификатор и пароли, которые поступали в смс-сообщениях. Имея все эти сведения, девушка похищала деньги на свой электронный кошелек.

Всего таким образом она украла больше 90 тысяч рублей. Теперь её ждёт процесс в Советском райсуде. Имущество арестовано. Девушке грозит до шести лет колонии.