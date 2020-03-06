Челябинск, , 19:24 — REGNUM В Челябинске одна из фирм попалась на незаконной выдаче микрокредитов. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Фирма действует в Центральном районе. Прокуратура выяснила, что под видом договоров лизинга ООО заключало договоры займа и выдавало деньги под проценты, а в залог брало автомобили.

При этом в соответствующем реестре Центрального банка России фирмы нет. За незаконную работу её руководству грозит административная статья. Дело будет рассматривать мировой судья судебного участка № 2 в Челябинске.