Верхнеуральск, Челябинская область, , 19:16 — REGNUM В челябинском Верхнеуральске осуждён гражданин, который незаконно ловил рыбу. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Преступление он совершил в сентябре 2019 года. На озере Чебачье-2, которое является памятником природы, с помощью сети наловил 113 экземпляров пеляди. Общая сумма улова составила 104 тыс. рублей.

Суд назначил ему 250 часов обязательных работ. Также он должен возместить государству ущерб. Для обеспечения иска арестован его автомобиль.