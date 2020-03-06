Женева, Швейцария, , 19:10 — REGNUM Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в режиме телефонной конференции обсудили с представителями международных спортивных федераций возможность проведения Олимпийских игр 2020 года при пустых трибунах из-за ситуации с коронавирусом, передаёт 6 марта The New York Times.

Как сообщается, стороны рассмотрели «наихудший вариант развития событий» относительно Олимпиады, а также оценили возможные риски и выгоды в случае проведения соревнований без зителей.

По информации издании, убытки организаторов Олимпийский игр в Токио в результате отсутствия болельщиков на стадионах могут составить порядка $850 млн.

Напомним, ранее на неделе японский министр по проведению Олимпиады Сэйко Хасимото не исключила переноса соревнований на конец 2020 года из-за коронавируса.

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