Ломе, , 19:03 — REGNUM Женщина 42 лет стала первым человеком в Того, инфицированным вирусом COVID-19, сообщает 6 марта Reuters.

По данным местного минздрава, жительница Ломе недавно вернулась из поездки в Турцию, также она успела посетить Францию и Германию.

Состояние женщины, которая помещена в карантин, стабильное.

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Напомним, в Западной Африке до сих пор уханьский вирус был выявлен только у одного жителя Камеруна и у жителя Сенегала.

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