Москва, , 18:59 — REGNUM На сегодняшний день в России отсутствуют какие-либо ограничения на путешествия внутри страны для туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на поступившее сообщение Федерального агентства по туризму РФ.

В ведомстве напомнили, что на данный момент никаких ограничений «как для организованных, так и самостоятельных туристов» внутри страны нет.

Как отмечает в сообщении глава ведомства Зарина Догузова, на сегодняшний день тёплая и комфортная погода уже установилась в южных частях РФ — например, в Крыму, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.

Любителям культурного досуга Догузова посоветовала Москву, Санкт-Петербург, города Золотого кольца, Казань и Нижний Новгород.