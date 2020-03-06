Роквилл, США, 6 марта 2020, 18:58 — REGNUM Компания Bethesda Softworks не планирует отказываться от участия в выставке E3 из-за коронавируса. Об этом 6 марта сообщает портал Shazoo.
Издатели намерены привезти на выставку, как минимум, два проекта. Сообщается, что ими станут GhostWire: Tokyo иDeathloop.
Напомним, из-за эпидемии коронавируса многие игровые стадии планируют отказаться от участия в E3 2020. Полный список участников мероприятия пока не сообщается.
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