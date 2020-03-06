Москва, , 18:57 — REGNUM Российский бизнесмен Олег Тиньков сделал сегодня, 6 марта, специальное заявление относительно своего здоровья.

Тиньков отметил, что ему пришлось сделать специальное заявление на фоне участившихся спекуляций по поводу его преследования со стороны налоговых органов США и того факта, что он давно не появлялся на публике.

Бизнесмен рассказал, что в октябре 2019 года врачи диагностовали у него острую форму лейкемии, с этим и связано его исчезновение из поля зрения общественности и СМИ.

«Я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — сказано в заявлении Тинькова.

Он поблагодарил своих друзей, детей и супругу за поддержку в трудную минуту.

Что касается налоговых претензий со стороны властей США, то сейчас они не слишком заботят Тинькова. Он заявил, что всем этим делом занимаются юристы.

Тиньков отметил, что он уже пару лет как отошел от оперативного управления своим бизнесом.

«Всё по плану, я могу быть спокоен. <…> Работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом. Безусловно, это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку!» — заявил Олег Тиньков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, налоговые органы США обвиняют Тинькова в уклонении от уплаты налогов посредством предоставления недостоверной информации о доходах и активах.

В 1996 году Тиньков стал гражданином США. Он основал компанию TCS (Tinkoff Credit Systems) со штаб-квартирой в России. До октября 2013 года Тиньков непосредственно владел большинством акцией этой компании через офшорные структуры на Британских Виргинских островах.

В 2013 году Тиньков отказался от гражданства США, так как TCS провела IPO на Лондонской фондовой бирже, и оставаясь американским гражданином, Тиньков должен был заплатить очень большие налоги.

При выходе из граждаства он также должен был указать стоимость всех своих активов, и с них был бы взят крупный налог. Дело в том, что если состояние «отказника» составляет $2 миллиона и больше, то всё его имущество оценивается как проданное за день до отказа от гражданства. Из этой суммы вычитают $700 тысяч, не облагаемых налогом, а с остального капитала, тщательно оцененного налоговой службой, взимается пошлина, которая может достигать 23,8%.

Тиньков же указал, что его состояние не превышает $300 тыс. Но американский минфин уверен, что к моменту выхода из американского гражданства все активы Тинькова стоили более $1 млрд.

Тинькову предъявлены обвинения по двум пунктам. Ему может грозить до шести лет тюрьмы.