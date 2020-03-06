Москва, , 18:56 — REGNUM Проезд в общественном транспорте Москвы будет бесплатным для женщин в Международный женский день, 8 марта. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«В Международный женский день без взимания платы осуществляется оказание женщинам услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении», — говорится в документе.

Также бесплатным для женщин на один день станет проезд в Московским метрополитеном, включая Московскую монорельсовую транспортную систему, и проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении.