Оттава, , 18:54 — REGNUM Разработчики игры Darkest Dungeon II пока не готовы поделиться подробностями предстоящего проекта. Об этом они рассказали на своей странице в Twitter 5 марта.

https://twitter.com/DarkestDungeon/status/1235337367864717312

Авторы игры заверили, что работа над Darkest Dungeon II всё ещё активно ведётся. Тем не менее первые подробности предстоящего проекта появятся в сети, «когда сойдутся звёзды».

Напомним, Darkest Dungeon — это ролевая игра от канадской студии Red Hook Studios. Она было тепло принята геймерами и критиками за высокую сложность и реиграбельность.

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