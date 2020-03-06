История вопроса

Игры в жанре "Выживание" основаны на создании ситуаций, в которых игрокам придётся внимательно следить за состоянием здоровья своего персонажа. Как правило, в таких проектах нет ярко-выраженной сюжетной линии, а игра длится до тех пор, пока жив аватар игрока.