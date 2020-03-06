Стокгольм, 6 марта 2020, 18:50 — REGNUM Состоялся анонс хоррор-игры Amnesia: Rebirth. Первый трейлер проекта был опубликован 6 марта на YouTube-канале студии Frictional Games.
В ролике показаны тёмные локации, по которым придётся путешествовать главному герою игры. Её релиз состоится осенью 2020 года.
Напомним, первая игра в серии Amnesia (The Dark Descent) вышла в 2010 году. Она была тепло принята геймерами и критиками.
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