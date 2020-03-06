Москва, , 18:40 — REGNUM Заторы на дорогах Москвы к вечеру пятницы, 5 марта, достигли 9 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

На текущий момент движение транспорта серьёзно затруднено на большей части Садового и Третьего транспортного колец, а также на отдельных участках МКАД.

Кроме этого, пробки наблюдаются на центральных улицах Новый Арбат, Солянка, Сретенка, Неглинная, на Пречистенской, Москворецкой, Котельнической, Космодамианской и Павелецкой набережных.

Напомним, ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили автомобилистов, что в последний рабочий день перед праздником ожидаются значительные заторы в центре и на вылетных магистралях столицы. Водителям было рекомендовано планировать свои поездки до 15:00 или после 20:00.

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