Екатеринбург, , 18:41 — REGNUM Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселёв оказался недоволен условиями своей госпитализации. Об этом он написал в Facebook.

В первую очередь парламентария возмутил сам факт попадания в больницу.

«Госпитализировали, хотя и по беспределу при отрицательном результате», — сказал депутат.

Киселёва содержат одного в двухместной палате. «Правда, без ремонта», — возмущается парламентарий. Впрочем, виноватыми в данной ситуации является не больница, а мэрия города, добавил Киселёв. Также народного избранника не устроило отсутствие Wi-Fi.

Как сообщало ИА REGNUM, после прибытия в Екатеринбург из Италии депутат перешёл на двухнедельный карантин дома. После этого у парламентария поднялась температура. Коронавируса у него не обнаружили.

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