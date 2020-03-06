Сараево, , 18:29 — REGNUM С 1990 года в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано 66 625 абортов. Согласно последним данным, в двух энтитетах страны федериции Боснии и Герцеговины и Республики Сербской в год делают около 4000 абортов.

Данных по всей стране нет, так как кантоны БиГ и муниципалитеты Республики Сербской нерегулярно предоставляют статистику.

Сводные официальные данные о прерывании беременности в Федерации БиГ (2262) и Республике Сербской (1846) за 2017 год позволяют предположить, что во всей Боснии и Герцеговине производится около 4000 абортов в год или около 11 абортов в день.

В Боснии и Герцеговине, как в прочем, и в других странах регионах, до сих пор распространена практика селективных абортов в пользу детей мужского пола.