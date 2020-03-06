Лондон, , 18:29 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 163 человек в Великобритании. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба минздрава Соединённого Королевства.

За день число заразившихся выросло на 47 человек. Отмечается, что на сегодняшний день это самое большое увеличение число заболевших с момента выявления первого пациента, заболевшего коронавирусом, в Великобритании.

По данным СМИ, среди пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирус» есть два сотрудника авиакомпании British Airways. Один пациент скончался от заболевания, вызванного коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что наибольшее число заболевших в Великобритании выявлено в Лондоне.

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