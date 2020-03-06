Москва, , 18:19 — REGNUM Распространение коронавируса нанесёт сильный удар по мировой экономике. Об этом 6 марта заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Фондовый рынок летит в пропасть. Последствия для глобальной экономики будут катастрофические», — сказал участник ток-шоу.

По словам Коротченко, паника, которая сейчас царит в столицах стран Евросоюза сродни той, которая была во время второй мировой войны. И ситуация, возможно, ещё ухудшится. Поэтому России следует предпринять ряд мер, чтобы обезопасить своё население от угрозы распространения коронавируса.

«Хочу обратиться к правительству РФ: надо закладываться на самый неблагоприятный сценарий уже сейчас. Нужны средства из резервных фондов для концентрации усилий государства на противодействие коронавирусу», — сказал Коротченко.

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