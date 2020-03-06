Санкт-Петербург, , 18:06 — REGNUM Российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии устроил дебош в петербургском аэропорту «Пулково» и не смог улететь в Ригу. Об этом сообщает 6 марта интернет-издание «Фонтанка».

59-летнему артисту не разрешили пройти на борт из-за его нетрезвого состояния, после чего тот начал ругаться, и сотрудникам аэропорта пришлось вызывать транспортную полицию.

Как сообщает издание, по дороге в отдел Ефремов высказал всё, что думает на этот счет.

«В отношении него составили административный протокол», — говорится в сообщении.

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