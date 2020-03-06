Вашингтон, , 17:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении $8,3 млрд из бюджета на меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом 6 марта сообщил в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

По его словам, выделение средств должно поспособствовать скорейшей разработке вакцины от коронавируса и позволит усилить меры реагирования.

В том числе, как ожидается, $2,2 млрд из этой суммы будет направлено на профилактические меры, из них $950 млн будут затрачены на поддержку государственных медицинских учреждений.

Напомним, ранее на неделе в администрации Дональда Трампа не исключили возможности введения чрезвычайного положения в стране в связи с распространением коронавируса.

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