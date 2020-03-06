Сантьяго, , 18:29 — REGNUM Пятый случай заболевания коронавирусом выявлен в Чили. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба минздрава страны.

Пятым заболевшим в Чили стал пациент 58 лет. Он является родственником одного из заразившихся коронавирусом ранее.

В настоящее время пациент находится на домашнем карантине. Врачи оценивают его состояние как нормальное.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх случаях заболевания коронавирусом, выявленных в Чили. Первый пациент с COVID-2019 был зарегистрирован в Чили 3 марта. Первый заболевший — гражданин Чили, недавно посещавший Сингапур.

Читайте ранее в этом сюжете: Третий человек заразился коронавирусом в Чили