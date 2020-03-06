Рязань, , 17:57 — REGNUM Человеческие останки, найденные в лесу около деревни Лопухи под Рязанью, будут идентифицировать в Рязани, об этом сообщили РИА Новости.

Предположительно, останки принадлежат пропавшей в 2017 году жительнице Пензенской области. 6 марта стало известно о передаче их на экспертизу.

Останки обнаружили недалеко от того места, где осенью 2017 года нашли тело жителя Пензы. Молодой человек и девушка пропали в один день и были знакомы с фигурантами дела «Сети» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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