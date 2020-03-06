Оренбург, , 17:51 — REGNUM В Оренбурге 6 марта на улице, в транспорте, на работе представительниц женского пола ждали подарки. В рамках акции «Ты — прекрасна!», приуроченной к празднованию Международного женского дня, команда «Молодёжки ОНФ» раздавала поздравительные открытки, сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор «Молодёжки ОНФ» Евгений Пущаев.

Активисты поздравили женщин-врачей Евгений Пущаев

В благом деле на помощь активистам пришли сотрудники ДПС. Они подавали сигнал об остановке водителям автобусов и автомобилей. Пассажиркам и автоледи вручали праздничные открытки. По словам Евгения Пущаева, чувство удивления у женщин трансформировалось в улыбку и добрые эмоции.

Активисты-общественники также 6 марта побывали в детском саду № 117, где поздравили педколлектив, который приставлен женщинами. Поздравления и подарки получили и женские коллективы детской областной клинической больницы, женской консультации на ул. Туркестанской. Побывали активисты и в УМВД по Оренбургской области, не забыв про женщин, несущих службу.

«От неожиданности поздравления и тех добрых и тёплых слов, которые говорили ребята команды, возникал положительный эмоциональный эффект. Все женщины в момент получения открыток начинали читать текст поздравления, ещё больше улыбаясь при этом. В момент поздравления образовывалась атмосфера добра и, несмотря на то, что поздравление проходило 6 марта, атмосфера праздника чувствовалась в каждом кабинете, автобусе, актовом зале», — сказал Евгений Пущаев.