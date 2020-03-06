Екатеринбург, , 17:52 — REGNUM В екатеринбургском зоопарке выбирают «Зоомисс-2020». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения.

В шорт-листе красавиц — четыре претендента. Были подобраны кандидатки малоизвестных видов: сенегальский галаго Жолии, африканский марабу Мара, геккон токи и краснопятнистая квакша, которая, «как любая женщина, любит тепло и комфорт».

"Основная цель в выборе кандидатов на это высокое звание — привлечение внимания к редким и малоизвестным видам коллекции зоопарка», — сообщают в учреждении

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в зоопарке выбирали «Зоомистера». Претенденты на это звание подбирались тоже из малоизвестных видов.

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