Брюссель, , 18:28 — REGNUM Более четырёх тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа выявлено в странах Евросоюза. Об этом 6 марта сообщила журналистам на пресс-конференции еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кирьякидес.

Пресс-конференция состоялась после внеочередного совета министров стран ЕС по здравоохранению, который был созван в связи с ситуацией по коронавирусу.

Кирьякидес заявила, что коронавирус зафиксирован в 24 странах Евросоюза. Общее число заболевших уже превысило четыре тысячи человек и это количество продолжает расти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество заболевших коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек. Заболевание выявлено более чем в 90 странах мира.

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