Вашингтон, , 17:28 — REGNUM Один из дизайнеров фильма «Детектив Пикачу» Р. Дж. Палмер показал, как бы выглядел покемон Гриммснарл «в реальной жизни». Получившимся изображением он поделился на своей странице в Twitter 5 марта.

https://twitter.com/arvalis/status/1235648573489811456

Изображение Гриммснарла стало первым в серии «Реалистичные покемоны» за последние четыре года. Художник сообщает, что такой перерыв во многом связан с работой над «Детективом Пикачу».

Напомним, «Детектив Пикачу» — это фантастический фильм, премьера которого состоялась в 2019 году. Сюжет картины основан на одноимённой видеоигре от студии Creatures Inc.

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