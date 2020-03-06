Вашингтон, 6 марта 2020, 17:23 — REGNUM В связи с эпидемией коронавируса студия Bungie (авторы серии игр Destiny) призывает всех своих сотрудников продолжить работу на дому. Об этом 6 марта сообщает портал ComicBook.
«Политика работы на дому» распространяется на всех сотрудников компании, независимо от их должности и места проживания. При этом разработчики отметили, что выход следующего обновления для Destiny 2 состоится по графику.
Напомним, студия Bungie была основана в 1991 году. Популярность её разработчикам принесла серия игр Halo.
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