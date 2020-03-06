Рига, , 17:18 — REGNUM Пограничная служба Латвии недоукомплектована на 11% (260 пограничников). Об этом, как пишет портал LSM, заявил глава пограничной службы Латвии генерал Гунтис Пуятс.

По его словам, в настоящее время Латвия через пограничное агентство Frontex оказывает активную помощь Греции. Он уточнил, что на границе Греции с Турцией находятся 25 латвийских пограничников, двое полицейских, две команды кинологов и один катер пограничной охраны.

Пуятс оценивает такой объём помощи союзнику, как значительный. Выделение помощи в таких размерах, по словам Пуятса, ослабляет возможности службы на границах Латвии.

Генерал рассказал, что решение от 2016 года об усилении «зелёной границы» 133 штатными единицами не реализован. По его словам, наблюдается 20% нехватка штата пограничников в аэропорту Рига. Причиной того, что желающих нести службу не хватает, начальник погранохраны назвал «неконкурентный размер оплаты труда», «общие демографические проблемы страны» и «плохую физическую подготовку молодёжи».