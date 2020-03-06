Оренбург, , 17:43 — REGNUM В Оренбурге утро рабочего дня 6 марта началось с цветов под звуки саксофона. Мужчины-коллеги и волонтеры-спасатели приготовили для женщин в погонах сюрприз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Студенты Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили женщин-полицейских на рабочем месте 56.мвд.рф

В преддверии Международного женского дня в адрес сотрудниц полицейского ведомства звучали поздравления. В холле здания УМВД региона мужчины дарили женщинам дарили розы.

Поздравить сотрудниц полиции пришли студенты Всероссийского студенческого корпуса спасателей с весенними тюльпанами и праздничными открытками.

Рабочий день прошел, наполненный добрыми эмоциями и улыбками.