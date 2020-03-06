Париж, , 17:37 — REGNUM До 577 человек возросло количество заболевших коронавирусом COVID-2019 во Франции. Об этом 6 марта сообщает France Info со ссылкой на Минздрав страны.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки возросло на 154 человека. Погибших от болезни на сегодняшний день девять человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о встрече по коронавирусу в Елисейском дворце с участием президента Франции Эммануэля Макрона.

По мнению президента Франции, эпидемия коронавируса в стране неизбежна. О её начале власти страны могут объявить в ближайшие дни.

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