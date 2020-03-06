Рига, , 17:05 — REGNUM В Латвии запустили горячую линию для всех интересующихся проблемой коронавируса. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике эпидемиологических заболеваний (SPKC) Латвии.

По данным журналистов, по рабочим дням с 8:30 до 17:00 специалисты будут отвечать на вопросы граждан, давать рекомендации — как и что нужно делать в случае появления симптомов этого заболевания, советовать, где, на каких сайтах можно получить исчерпывающую и достоверную информацию о коронавирусе.

Отметим, что жителей Латвии, вернувшихся из Италии, Японии, Южной Кореи, Ирана и Китая, призывают в течение 14 дней внимательно следить за состоянием собственного здоровья. И в случае появления симптомов COVID-19 незамедлительно вызывать скорую помощь.