Кембридж, Великобритания, , 17:01 — REGNUM Креативный директор Bleeding Edge Рани Такер рассказала, что разработчики проекта стремятся избежать «токсичности» среди игроков своего проекта. Об этом 6 марта сообщил портал PCGamesN.

Такер считает, что Bleeding Edge должна стать игрой, в которой геймеры будут поддерживать друг друга, независимо от победы или поражения. Она сравнила свой проект с «товарищеским матчем в футбол».

В игровом сообществе «токсичностью» называют модель поведения, при которой игроки часто оскорбляют друг друга и пытаются навязать различные конфликты. Особенно часто она появляется в онлайн-проектах.

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